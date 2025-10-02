המפקד סאלח: המג"ד הבדואי שנפצע אנושות בעזה, נלחם על חייו - וחזר לצבא

סא"ל סאלח היב, מפקד גדוד הסיור הבדואי, נפצע אנוש מפיצוץ מטען בזמן שהצוות שלו טיפל בזירה בעזה. במשך ימים הוא נע בין חיים למוות עד שיצא מכלל סכנה. הרופאים העריכו שהשיקום שלו ייקח חודשים ארוכים אבל סגן אלוף סאלח קורץ כנראה מחומר מיוחד. הוא התעקש לעמוד על רגליו, לשחות ולעשות אימוני כוח - הכול כדי שיוכל לחזור כמה שיותר מהר לבסיס וליחידה. הוא הצליח להדהים את הרופאים ואת משפחתו כשחזר לבסיס תוך שבועות בלבד מהיום שנפצע.