סיפורי המלחמה
00:15:25

ארבעה בני משפחה יצאו לפסיידאק - רק אחד חזר: "החגים כבר לא שמחים"

תומר קיטביץ', ניצול הטבח ב-7 באוקטובר במסיבת הפסיידאק - שאיבד שלושה מבני משפחתו, מדבר לראשונה. ז'וז'ו רביע, ששני ילדיו נרצחו באותה מסיבה, משחזר גם כן
