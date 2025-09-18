סיפורי המלחמה
00:02:18

רון, ערן, אומרי-חי ואיתן אבנר נהרגו מפיצוץ המטען ברפיח

אומרי-חי היה מפקד פלוגה נערץ, ערן חלם להיות לוחם, איתן התחתן רק לפני שלושה חודשים ורון ציין היום יום הולדת עשרים. ארבעתם נהרגו היום בתקרית הקשה ברפיח
