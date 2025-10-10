סיפורי המלחמה
"בע"ה יהיו עוד סכסוכים": למרות האופוריה - המתח והשסע הגיעו גם לכיכר החטופים

כיכר החטופים הפכה לסמל - לא רק עבור המשפחות - אלא עבור ישראלים רבים. למרות תחושת האופוריה ששררה אתמול בכיכר, מהר מאוד הגיעו גם התחושות שהציפו את העם גם לפני 7 באוקטובר
