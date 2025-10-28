הלוחמים שחילצו 18 גופות חטופים ממנהרות חמאס מדברים: "זכות לסגור מעגל למשפחה"

הם נכנסו לעומק מנהרות חמאס, אל פינות שאף לוחם ישראלי לא היה לפניהם - ובמבצעים נועזים הצליחו לסגור מעגל עבור משפחות חטופים. זה הסיפור של "צוות איתי" מיחידת יהל"ם - שחילץ במהלך המלחמה 18 חללים מתוך הרצועה. הערב בפעם הראשונה - הם חושפים בפני אלון שרביט את מה שאיש לא ראה, עם תיעוד בלעדי של המבצעים