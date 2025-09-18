סיפורי המלחמה
00:02:11

עובד הסיוע ההומניטרי הירדני רצח שני חיילים בפיגוע במעבר הגבול

מחבל ירדני רצח בירי ודקירות שני חיילים במעבר אלנבי. במערכת הביטחון מתחקרים את האירוע
