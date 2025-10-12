סיפורי המלחמה
אוהד בן עמי מחכה לשחרור "הילדים שלו" מהשבי: "מאמין בהם, אבל גם דואג"

כל מי שיצא מהשבי השאיר משהו ממנו שם - ולא יוכל להתחיל להשתקם עד שאחרון החטופים ישוב. אוהד בן עמי נאבק מאז שחרורו להציל את חמשת החטופים ששרדו איתו במנהרות, מסר אותות חיים למשפחות ומחכה להתאחד איתם – הפעם כאנשים חופשיים
