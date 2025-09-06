"רב-אומן בהסברה": איך אבו עוביידה וחמאס השתלטו על התודעה בעולם - ובישראל?

מה עדיין לא נאמר על אותם כרטיסי סים, שנדלקו בעזה בשני הלילות שקדמו לטבח - ואיך הם לא הדליקו את כל הנורות האדומות בשב"כ ובאמ"ן? מתברר שאבו עוביידה, שחוסל השבוע, צייד את יחידת המתעדים שלו באותם כרטיסי סים, כדי שיוכלו להעביר את תיעוד הזוועות בזמן אמת לעזה – ומשם לעולם