סיפורי המלחמה
00:04:41

המסוק חג מעל שיירת המחבלים ולא ירה: התיעוד שלא הוצג להורי הנרצחים בנובה

חשיפת עומק המחדל בנובה: מסוק הקרב שחג מעל שיירת המחבלים במשך 7 דקות והתלבט יחד עם הבור בקרייה - אם לירות או לא. בניגוד לנטען, הורים של נרצחים מהנובה לא נחשפו לתיעוד המטלטל במהלך הצגת תחקיר צה"ל על המחדל בנובה. הכתבה של איילה חסון, מתוך חדשות השבת 20.09.25
