סיפורי המלחמה
00:10:25

"אף אחד לא עונה בקשר": אורי וחייליו נלחמו עד שנגמרה התחמושת - ונותרו לבד

סרן אורי שני ז"ל, לוחם בגולני, נלחם בשטח עם חייליו ב-7 באוקטובר, עד שהם נשארו ללא תחמושת. הם חיסלו אין ספור מחבלים, קראו לעזרה, אך איש לא ענה. איתו נהרג גם סמל ראם בטיטו
