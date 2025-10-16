סיפורי המלחמה
00:05:06

"כנראה השם לא רצה שאמות": יהודית רענן, המשוחררת הראשונה מהשבי, בראיון

"סגירת מעגל" - כך רואה משוחררת השבי הראשונה יהודית רענן את החזרת החטופים האחרונים הביתה. רענן, אזרחית אמריקנית וישראלית שהייתה הראשונה לצאת משבי חמאס, מספרת בריאיון ראשון לתקשורת הישראלית על חוויותיה, וגם מנדבת עצה לשבים הטריים ולבֿני משפחותיהם
