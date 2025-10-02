סיפורי המלחמה
00:15:50

הלוחמים והשבויים של מלחמת יום הכיפורים - שבניהם נלחמים בעזה

מלחמת יום הכיפורים שגבתה יותר מ־3,000 חללים, נחשבה למחדל המדיני והצבאי הגדול ביותר עד 7 באוקטובר. יורם, גלעד, צביקה ודוד היו שם, בלב הקרבות המרים ב-1973. אחרי שנתיים של מלחמת חרבות ברזל, כשהבנים והנכדים שלהם עם חיילים קרביים שנלחמים בעזה הם מדברים על אז והיום וגם על הדאגה לנכדים ולגורל המדינה.
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כל הכתבות