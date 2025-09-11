המלחמה על החופה: איציק נפצע אנוש בלבנון - והתחתן נגד כל הסיכויים

איציק ונחמה היו זוג צעיר רגע לפני החתונה, חיילים בודדים עם כל העתיד לפניהם, ואז בערב ראש השנה – איציק נפצע אנושות בלבנון. המחלצים הודיעו שאין לו סיכוי לשרוד, אבל הרופאים וארוסתו נלחמו על חייו, לא ויתרו עד השיקום – והנישואים. שנה אחרי, כתבתנו ליוותה אותם בחודשים האחרונים כל הדרך לחופה