סיפורי המלחמה
00:03:05

"זה מסדר ניצחון": בפיקוח וויטקוף - אלפי חיילים יצאו מהרצועה לקראת הפסקת האש

ביממה הראשונה של הפסקת האש אלפי לוחמים יצאו מעזה, והשליח וויטקוף יחד עם מפקד פיקוד מרכז של הצבא האמריקאי הגיעו לפקח על יישום ההסכם
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כל הכתבות