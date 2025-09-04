סיפורי המלחמה
00:12:32

הסיוט שלא נגמר: שורדי הנובה נאבקים בזיכרונות - ובבירוקרטיה

איציק ועדי ניצלו מ"עיקול המוות", מזל ראתה את חבריה נרצחים לנגד עיניה. כמעט שנתיים חלפו מהטבח במסיבת הנובה - אבל השורדים נאבקים עדיין בפצעי הנפש. כתבנו פגש את השלושה, ושמע על המסע להחלמה ועל חומות הבירוקרטיה בדרך לשיקום
