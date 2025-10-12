סיפורי המלחמה
סוף סוף דמעות של שמחה: משפחתו של בר קופרשטיין מסכמת מאבק בן שנתיים

בר קופרשטיין יחבק בעוד כמה שעות את משפחתו אחרי שנתיים של מאבק, כאב ודאגה. האב, שלקה בשיתוק, למד לדבר מחדש, הסבא והסבתא לא הפסיקו לקוות, והדודה סיפרה על האחיין האהוב מעל כל במה.
