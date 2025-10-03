סיפורי המלחמה
העולם עצוב אז צוחקים: האנשים שמתמודדים עם האובדן בעזרת הומור שחור

אחת מהדרכים הרבות להתמודד עם השכול היא הומור. הורים ואחים שכולים שאיבדו את היקר מכל התכנסו בשנתיים של המלחמה סביב עמוד שנקרא "דארק שכול" הבנוי כולו על טהרת ההומור השחור. פגשנו את מייסדת העמוד, אחות שכולה בעצמה, והתלוונו אליה להכנות לאירוע השנתי של הקהילה
